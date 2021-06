Michele Merlo: ricoverato in gravi condizioni per emorragia cerebrale l'ex Mike Bird di "Amici"

L'ultimo post su Instagram due giorni fa, la foto di un tramonto: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Ora la notizia che Michele Merlo, o Mike Bird, il nome d'arte con il quale il cantautore si fece conoscere nel 2017 partecipando ad "Amici" di Maria De Filippi, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna.

Merlo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì in seguito a un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. A comunicarlo è stata la famiglia del cantautore, tramite i suoi consulenti. Sui social la solidarietà e i messaggi di incoraggiamento di amici, colleghi e fan: da Aka 7even, tra i concorrenti dell'ultima edizione del talent, al ballerino Oliviero Bifulco, passando per Thomas Bocchimpani, anche lui in gara al talent show condotto da Maria De Filippi l'anno della partecipazione di Michele Merlo. "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!", twitta invece Emma, che fu sua coach ad "Amici".

Il cantautore si presentò ai provini di "Amici" dopo essere stato scartato a "X Factor", nel 2016. Guidato prima da Morgan e poi, in seguito all'allontanamento del leader dei Bluvertigo dal programma per volontà della produzione, dalla cantautrice salentina, Michele Merlo - classe 1993 - arrivò fino ad un passo dalla finale: fu eliminato in semifinale, dovendosi accontentare del quinto posto. Dopo la partecipazione al talent cambiò nome d'arte in Cinemaboy e firmò un contratto con Maciste Dischi, etichetta indipendente già dietro al successo di Gazzelle e dei Canova. Ma il disco non fu un successo. Merlo tornò quindi ad incidere con il suo vero nome, passando a una major, Universal, che nel 2019 pubblicò l'album "Cuori stupidi".