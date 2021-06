Michele Merlo, parla il padre: ‘Speranze di ripresa ridotte al minimo’

Non ci sono aggiornamenti positivi, purtroppo, riguardanti le condizioni di salute di Michele Merlo, già noto come Mike Bird, cantante ed ex concorrente del talent show di Maria De Filippi “Amici” ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna lo scorso giovedì 3 giugno dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante: il padre dell’artista, Domenico Merlo, intervistato da TG Bassano, ha parlato di “speranze di ripresa ridotte al lumicino” dopo l’intervento chirurgico in seguito al quale suo figlio è stato posto dallo staff medico in coma indotto.

Tra i tanti messaggi di vicinanza a Merlo affidati ai social dai colleghi artisti figurano quelli di - tra gli altri - Emma Marrone (già sua coach ad Amici), Ermal Meta e GionnyScandal:

Classe 1993, Merlo si presentò come Mike Bird ai provini di "Amici" dopo essere stato scartato a "X Factor" nel 2016: eliminato in semifinale e classificatosi quinto, il cantante cambiò nome d'arte in Cinemaboy e firmò un contratto con la indie Maciste Dischi per la pubblicazione di un album. Successivamente Merlo tornò a incidere con il suo vero nome, passando a una major, Universal, che nel 2019 pubblicò l'album "Cuori stupidi".