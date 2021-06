Morte di Michele Merlo, il padre: ‘Abbiamo intenzione di sporgere denuncia’

In un’intervista rilasciata a Federica Orlandi per il Resto del Carlino, Domenico Merlo - il padre di Michele, l’ex cantante di Amici (noto anche come Mike Bird) tragicamente scomparso ieri, 7 giugno, dopo essere stato ricoverato per qualche giorno presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’emorragia cerebrale innescata da una forma aggressiva di leucemia fulminante - si è detto intenzionato a voler chiarire le circostanza che hanno portato alla tragica perdita.

Parlando della vicenda, Merlo ha spiegato:

“Sicuramente un’indagine la faremo partire noi: mi sono già rivolto agli avvocati e abbiamo intenzione di sporgere denuncia. Ci sono moltissime ombre e noi vogliamo chiarezza. Mercoledì pomeriggio mio figlio è stato all’ospedale di Vergato e, come ci ha poi raccontato, c’era praticamente solo lui, di paziente. Eppure, il medico che lo ha accolto gli avrebbe intimato di ’non intasare gli ospedali per un mal di gola e due placche’. Invece mio figlio oltre a placche, febbre e mal di gola, aveva un terribile mal di testa, sangue al naso ed ematomi sul corpo. Un medico poco più attento si sarebbe accorto che qualcosa non andava, avrebbe riconosciuto i sintomi della leucemia e disposto degli accertamenti”

Domenico Merlo ha parlato anche di un intervento “burrascoso” del 118 nella serata dello scorso giovedì, quella durante la quale Michele fu ricoverato - purtroppo già in condizioni gravissime - all’Ospedale Maggiore:

“I nostri legali approfondiranno cos’è accaduto, ma di certo il modus operandi del sanitario intervenuto è stato quantomeno inidoneo (...). l’operatore non sapeva gestire la situazione (...) ha avuto un comportamento (...) al limite dell’insulto e della violenza”

Come rivelato dall’edizione online del Corriere della Sera, l’Ausl di Bologna ha avviato un’indagine interna volta a chiarire “la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal medico di continuità assistenziale”, e affinché venga compilata una puntuale ricostruzione “del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in Rianimazione”. Nella stessa nota ufficiale l’azienda sanitaria locale, oltre a esprimere vicinanza alla famiglia dell’artista, ha fatto sapere di aver “dato mandato al Risk manager aziendale di procedere ad attivare l’iter per un audit di rischio clinico”.