Ramones, ‘I Wanna Be Sedated’ diventa un inno pro-vax con Kyle Gass, Steve Lukather, Amy Lee e altri

Kyle Gass, con Jack Black anima dei Tenacious D, ha coordinato la registrazione di “Vaccinated”, rilettura del classico dei Ramones “I Wanna Be Sedated” - in origine pubblicato nell’album “Road to Ruin” del 1978 - in chiave pro-vaccini anti-Covid. Sulla base del brano scritto da Dee Dee, Joey e Johnny Ramone, il testo è stato (leggermente) modificato da Gass in “Twenty, twenty, twenty-four hours from now/ I’m getting vaccinated/ Waited so long that I wrote down this song/ I’m getting vaccinated”.

Il brano è stato accompagnato da una clip alla realizzazione della quale hanno preso parte - oltre, ovviamente, al socio di Jack Black - anche la leader degli Evanescence Amy Lee, il leader dei Toto Steve Lukather, i Danko Jones e - ultimo ma non meno importante - lo stesso Black, nei panni di un infermiere con una siringa gigante.

Mentre sono tante le star musicali USA andate a ingrossare le fila dei sostenitori della campagna vaccinale avviata dal presidente americano Joe Biden - tra gli altri, Eddie Vedder e Foo Fighters, tra i protagonisti dell’evento "VAX Live: The Concert to Reunite the World" - tra le poche voci fuori dal coro, almeno in ambito mainstream, è da segnalare quella del frontman e leader dei Metallica James Hetfield, che nel corso di un’intervista rilasciata a The Fierce Life ha dichiarato:

“Non sono sicuro di cosa può significare in futuro per quanto riguarda i vaccini. Sono un po' scettico sul vaccino, ma sembra che la campagna vaccinale stia andando avanti, molte persone lo stanno ricevendo e ho molti amici che l’hanno fatto. Non sono del tutto sicuro a riguardo. Ma spero che non si arrivi a un punto in cui devi avere quel timbro Covid sul tuo passaporto o qualcosa del genere per poterti spostare e andare ovunque"