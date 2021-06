Sinéad O'Connor annuncia il nuovo album ‘No Veteran Dies Alone’

Dopo aver fatto sapere lo scorso mese di dicembre che “Jacob Stack ha disegnato la copertina del mio nuovo album ed è stupenda! Ma non si può vedere fino alla pubblicazione alla fine del 2021”, Sinéad O’Connor ha recentemente condiviso ulteriori dettagli del suo prossimo disco, ideale seguito di “I'm Not Bossy, I'm the Boss” del 2014.

Come riportato dal New Musical Express, la cantautrice irlandese ha confermato che la sua nuova prova sulla lunga distanza si intitolerà “No Veteran Dies Alone” e che non vedrà la luce entro la fine del 2021, come precedente comunicato, ma nel 2022, probabilmente a gennaio. Al momento, però, una data precisa non è stata resa nota. La 54enne musicista lo ha fatto sapere ieri, 2 giugno, a margine di una chiacchierata con Steve Wright di Radio2 della BBC - disponibile a questo link. In un’intervista rilasciata di recente al New York Times, inoltre, Sinéad O’Connor ha fatto sapere che il disco includerà sette canzoni.

“No Veteran Dies Alone” sarà prodotto dal musicista di Belfast David Holmes, il quale ha descritto la voce della cantautrice nella title track dell’album come “indiscutibile”.

L’artista, che dopo essersi convertita all’Islam nell'ottobre 2018 ha cambiato il proprio nome in Shuhada ‘Sadaqat, ha pubblicato lo scorso giugno per la casa editrice HMH Books & Media la sua autobiografia, intitolata “Rememberings”.