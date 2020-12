Sinéad O'Connor, un nuovo album nel 2021

Attraverso un post pubblicato sui social, la cantautrice irlandese - che ha recentemente fatto sapere che la sua autobiografia intitolata “Rememberings” sarà spedita sul mercato il prossimo primo giugno per la casa editrice HMH Books & Media - ha annunciato che nel 2021 vedrà la luce il nuovo album di Sinéad O’Connor, il primo in sette anni. L’artista, in un messaggio condiviso su Twitter dove compare anche con il nome islamico Shuhada Sadaqat (si è convertita all’Islam nell'ottobre 2018), ha comunicato che l’ideale seguito di “I'm Not Bossy, I'm the Boss” del 2014 sarà pubblicato alla fine dell’anno venturo e ha scritto:

“Sono entusiasta di dire che Jacob Stack ha disegnato la copertina del mio nuovo album ed è stupenda! Ma non si può vedere fino alla pubblicazione alla fine del 2021”.

Thrilled to say @JacobStackArt has drawn the cover of my album and it's GORGEOUS!!!!! But you can't see it until release in late 2021. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) December 8, 2020

L’annuncio della cantautrice arriva a quasi un mese di distanza dal tweet pubblicato da Sinéad O’Connor lo scorso 10 novembre, attraverso il quale la 54enne artista aveva fatto sapere di essere intenzionata a intraprendere un percorso di riabilitazione della durata di un anno perché “ho avuto sei anni molto traumatici e quest'anno è stata la fine”. Aveva aggiunto: “Quest'anno ho perso una persona cara e questo fatto mi ha colpito così tanto che in breve tempo sono diventata dipendente da una droga diversa dall’erba”. E ancora: “Sono cresciuta con molti traumi e abusi. Poi sono entrata direttamente nel mondo della musica. Non mi sono mai presa il tempo necessario per guarire. Non ero neanche pronta per farlo”. Comunicando il rinvio dei suoi spettacoli - in programma il prossimo anno - al 2022, la cantante aveva successivamente scritto su un post pubblicato sul suo profilo twitter: “Se mi prendo questo tempo per guarire, sarò in forma per una vita di tour. Se non lo faccio, non farò tournée”.