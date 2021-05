Maneskin: arrivano anche i complimenti di Alex Kapranos dei Franz Ferdinand

A fare un coraggioso paragone tra il suono dei Maneskin e quello dei Franz Ferdinand, band simbolo della scena indie rock, era stato nientemeno che l'NME, una delle bibbie della stampa musicale non solo inglese. Ora interviene direttamente Alex Kapranos, che dei Franz Ferdinand è il cantante. E lo fa per congratularsi via social con la band romana dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021. E negli Usa c'è chi sono un tour con Damiano David e soci.

Kapranos ha twittato il suo parere sull'ultimo posto in classifica del cantante del Regno Unito, James Newman, con 0 punti: un flop totale sia nelle votazioni delle giurie nazionali che al televoto. "Ho appena ascoltato la canzone del Regno Unito per l'Eurovision. Il ragazzo non è un cantante terribile. Il problema è quell'orribile produzione pop, insipida. È ovunque. Esattamente ciò che sento alla radio. Non credo di essere l'unico che ne è ormai stufo", ha scritto. Aggiungendo subito dopo: "Gli italiani, piuttosto, hanno fatto una grande performance". Il leader dei Franz Ferdinand è poi tornato a parlare dei Maneskin, twittando i suoi complimenti alla band di "Zitti e buoni": "Congratulazioni, Maneskin. La vostra è stata davvero una grande performance. Piena di vita e di attitudine".

Yes, congratulations @thisismaneskin. It was a great performance. Full of life and attitude. https://t.co/EooJZ3F1Cj — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) May 23, 2021

I Maneskin non hanno mai nascosto di nutrire una passione per i Franz Ferdinand, testimoniata anche dalla cover della loro "Take me out" che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio suonarono sul palco di "X Factor" nel 2017, durante una delle puntate dei live, e che poi riproposero anche dal vivo sui palchi dei loro concerti.

I complimenti di Alex Kapranos vanno ad aggiungersi a quelli di - tra gli altri - Little Steven, Simon LeBon dei Duran Duran e di Scarlet Page, la figlia di Jimmy, leggendario chitarrista dei Led Zeppelin. Negli Usa, invece, i Palaye Royale, band glam rock di Las Vegas, sognano di poter fare prima o poi un tour insieme ai Maneskin. Lo hanno scritto su Twitter:

Di fronte alla acclamata vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021, dopo le polemiche legate alle infamanti accuse rivolte a Damiano per la presunta sniffata (il cantante ha negato tutto e oggi si sottoporrà a test antidroga per dimostrare di essere pulito) anche la Francia sembra essersi ormai arresa. "Quale che sia il risultato del test, non abbiamo intenzione di fare ricorso. Il voto è stato estremamente chiaro in favore dell'Italia", ha detto Delphine Ernotte, a capo del servizio pubblico France Télévisions.