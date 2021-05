Jimmy Page, la figlia Scarlet: "Maneskin miei preferiti, soprattutto il chitarrista"

Little Steven, Simon LeBon dei Duran Duran, la critica internazionale. Ora per i Maneskin, trionfatori dell'Eurovision Song Contest 2021 con la loro "Zitti e buoni" arriva un altro grande endorsement: quello di Scarlet Page, la figlia di Jimmy, leggendario chitarrista dei Led Zeppelin.

Scarlet Page, che è nata nel 1971 dall'unione tra il chitarrista e la modella francese Charlotte Martin e che nella vita fa la fotografa (l'hanno soprannominata "rock'n'roll photographer" per i suoi ritratti di celebrità della musica rock), sabato notte ha commentato la finale dell'Eurovision Song Contest a Rotterdam su Instagram. E ha fatto sapere di aver molto apprezzato la band romana.

I Maneskin, ha scritto Scarlet Page tra le sue storie, erano tra i suoi preferiti insieme agli islandesi Daði & Gagnamagnið, che si sono esibiti in video perché uno dei componenti è risultato positivo al Covid-19 (si sono classificati quarti con "10 Years"). Non solo: la figlia del leggendario Jimmy ha ammesso di avere un piccolo debole per Thomas Raggi, il 20enne chitarrista del gruppo romano. Che non ha perso tempo: "Er Cobra" - era il suo soprannome ai tempi di "X Factor", il talent che li lanciò nel 2017 - ha fatto uno screenshot della storia su Instagram di Scarlet Page e l'ha ricondivisa tra le sue.

"Not bad", era stato il commento di Little Steven, storico chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen, alla vigilia della finale dell'Eurovision, rispondendo a chi gli domandava cosa ne pensasse dei Maneskin. Il cantante dei Duran Duran, invece, via Twitter ha fatto sapere di aver molto apprezzato la proposta rock italiana.