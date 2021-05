Eurovision 2021, Il trionfo dei Maneskin - il commento

“It is what it is”, dicono gli americani: l’Eurovision è uno di quegli eventi che vanno presi per quello che sono. È polarizzante, che genera fanatismi e fastidio in quasi ugual misura. Viene amato e odiato per gli stessi motivi: uno spettacolo a tratti folle, sopra le righe, dove le canzoni più sono brutte più funzionano. Un luogo dove la qualità è soprattutto nella produzione, negli effetti speciali, non nella musica.

Quasi sempre.

I Maneskin hanno vinto con un brano rock e con la semplicità e la loro capacità di tenere il palco senza troppi effetti speciali.



In generale, però la percezione è stata diversa: vedere l'Eurovision è stato quasi liberatorio, e non solo perché l'abbiamo vinto. È stato il primo grande evento musicale internazionale che è sembrato normale, una boccata d’aria fresca. Ed è stato liberatorio vedere i Maneskin trionfare: per l'ennesima volta l'Italia era data per favorita, ma dopo il voto delle giurie sembrava che anche questa volta saremmi finiti secondi o terzi, di nuovo. Invece...

I Maneskin

"Non succede, ma se succede...", avevano detto in conferenza stampa il giorno prima. È successo.

Sono arrivati da favoriti, ma con meno enfasi di Gabbani che nel 2017 venne dato per vincitore certo per settimane precedenti. E con una proposta inusuale: una band rock italiana, un ossimoro per il pubblico europeo. Si sono fatti valere, presentandosi in maniera impeccabile alle interviste, e tenendo il palco alla loro maniera: una messa in scena diretta efficace. Un voto così così dalle giurie (4°), e un trionfo al televoto (318 punti). Sono riusciti dove Gabbani, Il Volo, Mahmood hanno fallito: l'Eurovision torna in Italia non con il pop o con il bel canto, ma con il rock.

Le canzoni

"Zitti e buoni" era una delle migliori canzoni, nettamente meglio delle noiose performance francesi e svizzere, che ci hanno conteso la vittoria.

Le altre? Come al solito, non contano davvero: alcune sembrano scritte da un generatore automatico o da un'intelligenza artificiale un po' scema (Cipro, Albania & co, che replicano Kylie Minogue, Lady Gaga o Beyoncé in salsa Latina).

Nel migliore dei casi è un pop che ha un senso - se ce l’ha - per una performance iperspettacolorizzata, come l'"Adrenalina" di Senhit e Flo Rida, per citarne una a noi vicina (opera di Luca Tommassini, per anni direttore artistico di X Factor, oltre che regista e coreografo di fama). C'è qualcosa du piacevole nella sua follia, come la discoteca della Lituania o il tecnofolk dell'Ucraina.

Però qualche canzone-canzone è saltata fuori: i portoghesi Black Mamba, molto americani nell’approccio vintage. Gli impronunciabili islandesi, stile Pharrell. E soprattutto gli Hooverphonic, l’unico nome noto fuori dal cast di quest’anno (ricordate “Mad about you?), con un bel brano. Ma non si va molto oltre.

Lo spettacolo

Dopo “Europe shine a light” - l’evento non competitivo del 2020, causa pandemia - siamo tornati alla competizione, al solito format curatissimo ed eccessivo: 26 esibizioni in poco più di un’ora, molto trash, molte pailettes, fuochi d’artificio. Grande enfasi sul light design e sui fuochi d’artificio, sempre con messe in scena improbabili, tra angeli incatenati (la Norvegia), repliche nordiche dei Linkin Park (Finlandia) epiche balcaniche/mediterranee di modelli anglosassoni. L’Eurovision pre-pandemia suonava più “falso” e forzato.

Dopo questi 15 mesi, è più facile prenderlo per quello che è: puro e necessario intrattenimento. Non male il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per la Rai, almeno nelle parti con la voce fuori campo, in cui spiegavano le canzoni. Decisamente più deboli le parti in studio: come è successo in passato, spesso si finiva nel trash. Alla fine, mentre si cercava di intervistare la band, Malgioglio ha pure mandato a quel paese Corsi perché non lo lasciava parlare. Ma tutto è perdonato: abbiamo vinto, tutto il resto conta poco.

Detto questo: l'anno prossimo, l'Eurovision torna finalmente in Italia, dopo 31 anni: ne vedremo delle belle, questo è certo.