Maneskin, le reazioni della stampa straniera: "Rock che picchia duro"

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato le reazioni all'estero a "Zitti e buoni", la canzone dei Maneskin che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2021, a partire dal Guardian che aveva definito Damiano "sensually badass" e la band perfetta per "una copertina dell'NME del 2003". A questi si sommavano gli endorsement di Little Steven.

Oggi è arrivata un'altra reazione molto importante, quella dell'NME, una delle bibbie della stampa musicale non solo inglese, che parla di "undeniable rock stomper", ovvero un brano rock che picchia duro che ricorda i Franz Ferdinand. Questo il passaggio completo.

an undeniable rock stomper with a hint of Franz Ferdinand in its slick guitar riffs. Lead singer Damiano David even remembered to tell the world “rock and roll never dies!” during the band’s emotional acceptance speech. It just goes to show that even after 65 years, there’s no real template for what a Eurovision winner should look or sound like.