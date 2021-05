80 volte Bob Dylan: la playlist di Agnelli, Capossela, Michielin, Turci

Il 24 maggio 1941 a Duluth, Minnesota, nasce Robert Allen Zimmerman, più semplicemente Bob Dylan. In questi giorni lo stiamo raccontando attraverso testimonianze e interviste di critici, studiosi, cantanti. Ma la cosa più importante rimane la musica. Così ad ognuno dei personaggi che hanno raccontato Dylan con noi abbiamo chiesto una o più canzoni preferite (perché spesso una non basta, in un repertorio così vasto e ricco di capolavori).

Così ecco questa speciale playlist, compilata dalla redazione, da Manuel Agnelli ("Sweetheart like you), Bobby Solo (“Don’t think twice It's allright”, Vinicio Capossela ("Murder most foul"), Francesca Michielin ("Lay lady lay"), Cesare Cremonini ("She belongs to me"), Paola Turci ("Just like a woman"), Tito Schipa Jr ( “Chimes of freedom”), con il decano della critica e dylanologo Riccardo Bertoncelli ("Not dark yet" e "Ballad of a thin man"), e con lo studioso Alessandro Carrera ("Like a Rolling Stone", "Desolation Row" e "Tempest").

Gianni Sibilla, curatore dello speciale, ha scelto "Shelter from the storm", "Most of the time" e "Blind Wille McTell".