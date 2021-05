Vasco fa gli auguri a Mr. Fantasy e Massarini ringrazia. Video.

Scambio di gentilezze nella giornata di ieri tra Vasco Rossi e il giornalista Carlo Massarini. Il rocker emiliano ha fatto gli auguri per i suoi quaranta anni alla trasmissione televisiva 'Mr. Fantasy' e, quindi, anche a Carlo Massarini (guardate qui la nostra intervista a Massarini sul compleanno di Mr. Fantasy) che, per primo, il 12 maggio 1981, portò in Italia i video musicali in televisione, anticipando anche MTV che esordì negli Stati Uniti solo qualche mese dopo, il primo di agosto.

Nel messaggio pubblicato sul suo account Instagram Vasco ringrazia Carlo per le belle parole che spese al tempo per la sua "Vita spericolata", in un periodo in cui, scrive, "parlare bene delle canzoni di Vasco Rossi era argomento quasi proibito". Una stima reciproca che dura ancora oggi a tanti anni di distanza: "Siamo ancora qua", dice Vasco citando un sua canzone. "Siamo solo noi...grazie Vasco", risponde il giornalista da uno studio televisivo, in un servizio mandato in onda da RaiNews24, che potete vedere cliccando qui.