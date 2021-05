Anche Adriano Celentano sta con Fedez: "Coraggioso"

Anche Adriano Celentano sta con Fedez. Il Molleggiato ha scelto l'account Instagram @celentanoinesistente, direttamente controllato da lui e dal suo staff, come peraltro conferma anche la spunta blu che lo rende a tutti gli effetti un profilo ufficiale, per manifestare la sua solidarietà al rapper milanese all'indomani del discorso al Concerto del Primo Maggio 2021 e alla conseguente polemica con la Rai, accusata dallo stesso Fedez di aver tentato di censurare il suo intervento.

"Il coraggioso intervento di Fedez a tutela dei diritti civili, in particolare dei gay, arriva come una bomba sul grave tentativo di censura da parte della Rai", ha scritto Celentano su Instagram, firmandosi come "L'inesistente".

Tra i tanti protagonisti della musica italiana che hanno voluto esprimere il proprio supporto al rapper per il suo intervento sul palco del Concertone, anche un altro peso massimo, Vasco Rossi, gli ha fatto avere i suoi complimenti via social. "Mi è piaciuto molto l'intervento di Fedez al concerto del 1 maggio! Bravo! Questo è buon servizio pubblico", ha postato il rocker di Zocca.

Nel bel mezzo della polemica con la Rai Fedez ha dovuto difendersi anche dalle accuse di omofobia per una vecchia canzone, "Tutto il contrario", uscita dieci anni fa, sul cui contenuto - che fece risentire anche Tiziano Ferro, menzionato per nome e cognome nel testo - ha avuto da ridire anche il Codacons (non nuovo a scontri con il rapper). "Alcuni leghisti stanno controbattendo al mio discorso di ieri, non avendo altri argomenti, riportando un mio vecchio testo di quando avevo 19 anni. Al netto che tutti cambiano idea (il vostro leader è passato dal dire 'senti che puzza scappano i cani stanno arrivando i napoletani' a voler governare il Paese), la mia canzone si intitola 'Tutto e il contrario': io scrivo tutto e il contrario di quello che penso", ha detto Fedez.