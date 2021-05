Vasco Rossi, complimenti a Fedez per l’intervento al Primo Maggio: ‘Buon servizio pubblico’

Tra i tanti che hanno espresso il proprio supporto a Fedez per il suo intervento allo scorso Concerto del Primo Maggio di Roma c’è anche Vasco Rossi: per mezzo di un post pubblicato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, sul proprio account Instagram ufficiale, il cantante di “Albachiara” si è congratulato con il rapper lombardo per l’esternazione - accompagnata da un coda polemica che ha riempito le cronache nelle ore successive alla conclusione della manifestazione - proposta ieri sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“Mi è piaciuto molto l’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio”, ha scritto Rossi: “Bravo! Questo è un BUON servizio pubblico”.

Lo strascico polemico seguito al discorso affidato alle telecamere presenti ai piedi del palco ha riguardato proprio il servizio pubblico, accusato dallo stesso Fedez di aver cercato di censurare il suo messaggio: il cantante, in nottata, aveva reso disponibile sui propri canali social la registrazione (parziale) di una telefonata intercorsa tra lui, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, e gli organizzatori dell’evento (più precisamente, del titolare della società organizzatrice del concertone iCompany, Massimo Bonelli, e - come riferisce il Fatto Quotidiano - dell’autore-capo progetto dell’evento incaricato dagli organizzatori Massimo Cinque).

Sia la dirigente del terzo canale che l’ad della RAI Fabrizio Salini hanno smentito, a stretto giro, qualsiasi disegno censorio nei confronti dell’intervento: “Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo”, ha spiegato Salini in una nota ufficiale, dicendosi pronto a “fare luce con gli organizzatori del Concerto, che la Rai acquista e manda in onda fin dalla sua prima edizione, per capire come sia stato possibile soltanto ipotizzare un’aberrazione del genere”.