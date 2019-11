Tiziano Ferro e Fedez: 'Prendermi in giro sulla mia sessualità è bullismo'

"Mi sono sempre sentito un outsider: da bambino ero grasso e gli altri mi consideravano uno sfigato perché a differenza degli altri ragazzini, che giocavano a calcio, a me piaceva studiare e lavorare in radio. Ma il bullismo nei miei confronti non si è fermato a quando avevo 18 anni. Succede ancora oggi e gli attacchi arrivano anche da parte di chi scrive canzoni. A me piace fare ironia, ma se la presa in giro coinvolge il mondo dei sentimenti e della sessualità ci rimango male. E il fatto che un idolo dei ragazzini possa prendermi in giro su certe tematiche è un atto di bullismo: non si scherza su queste cose": lo ha detto Tiziano Ferro oggi a Milano, durante la presentazione alla stampa del suo nuovo album "Accetto miracoli". Il riferimento è a Fedez ("Ma è solo uno dei tanti", specifica il cantante di Latina), che in una sua vecchia canzone - "Tutto il contrario", del 2011 - fece ironia sulla sessualità di Ferro: "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing / ora so che ha mangiato più würstel che crauti".

L'intervista completa a Tiziano Ferro uscirà questo pomeriggio su Rockol.