Ermal Meta: ecco come ha deciso di presentare il suo nuovo singolo “Uno”. Video

Ermal Meta, tra gli artisti del cast del Concerto del Primo Maggio 2021, ha pubblicato oggi - 30 aprile - il suo nuovo singolo “Uno”, estratto dal più recente album del cantautore italo albanese, “Tribù urbana” (leggi qui la nostra recensione).

In occasione dell’uscita del brano il 40enne artista, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con “Un milione di cose da dirti”, ha lanciato l’iniziativa "Uno Per Tutti”, in programma fra le 8 e le 22 di oggi. L’evento vedrà Ermal Meta in versione ologramma presentare “Uno” in contemporanea nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale.

In ogni stazione, infatti, sono stati allestiti - precisamente nell’Atrio Monumentale Lato IV Novembre della Stazione di Milano Centrale, sotto la pensilina di Piazza dei Cinquecento a Roma Termini e nell’Atrio della Stazione di Napoli Centrale - degli olobox, strutture che permettono di proiettare in 3D la performance della canzone, con le immagini della band su un ledwall e il cantautore in ologramma.