Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma, torna Noel Gallagher: il cast completo

Già protagonista dell’ultimo Concertone dell’epoca pre-Covid, quello del 2019, l’ex principale compositore degli Oasis Noel Gallagher figura tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2021, che - a causa dell’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2, sarà ospitato dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma invece che dalla tradizionale piazza San Giovanni.

In rappresentanza del panorama musicale internazionale, oltre al cantante, autore e chitarrista mancuniano, ci sarà la cantautrice statunitense Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come LP e il musicista alsaziano di origini italiane Claudio Capéo, che si esibirà con Gianna Nannini.

Tra i big italiani, è nutritissima la pattuaglia di artisti già visti (e sentiti) sul palco del teatro Ariston in occasione della passata edizione del Festival di Sanremo - tra gli altri, Fedez e Francesca Michielin, Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Coma_Cose, Extraliscio e Francesco Renga, alla quali si affiancheranno veterani dell’evento che tradizionalmente apre la stagione estiva dei concerti italiani come Piero Pelù ed Edoardo Bennato (entrambi già tra i protagonisti, il primo con i Litfiba, della prima edizione del concertone, nel 1990). Ecco, di seguito, l’elenco completo - in ordine alfabetico - degli artisti previsti nel cartellone: Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L'orchestraccia, La Rappresentante Di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo Con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.

Oltre ai big, sul palco della Cavea saliranno anche i vincitori del contest per emergenti legato al Concertone 1MNext, Cargo, Marte Marasco e Neno: il vincitore assoluto della terna verrà annunciato durante la diretta televisiva su Rai 3, che prenderà il via alle 16 e 35.