Elton John: ecco il video della nuova collaborazione con Rina Sawayama

Rina Sawayama ha pubblicato una nuova versione realizzata in duetto con Elton John della canzone “Chosen family,” brano originariamente incluso nell’album di debutto dell’artista britannica di origini giapponesi, “Sawayama”, uscito nell’aprile dello scorso anno.

La nuova versione del pezzo, dedicato alla comunità LGBTQ+, incisa dalla cantante insieme al musicista di Pinner è accompagnata da un video - riportato di seguito - che vede i due artisti eseguire insieme la canzone, con la voce di “Tiny dancer” al pianoforte.

“È stato un immenso piacere e un onore ritornare su ‘Chosen Family’ con il mitico Elton John. Questo brano significa molto per entrambi, e non dimenticherò mai quanto sia stato speciale registrarlo insieme a lui”, ha dichiarato Rina Sawayama in un comunicato stampa. Ha aggiunto: “Ho avuto i brividi quando ho sentito la sua voce e mi sono emozionata quando ha aggiunto le parti al piano. Elton è sempre stato di grande supporto, ancora prima che uscisse l’album, e quando ci siamo incontrati per registrare questo brano ci siamo intesi immediatamente. Spero che si possa sentire la magia che si è creata!”

“Quando ho ascoltato ‘Comme Des Garçons’ per il mio show Rocket Hour, mi sono fermato e ho pensato ‘chi è questa?’. Mi ha rapito sin dal primo ascolto”, ha detto Elton John a proposito della collaborazione con Sawayama: “È nata una bella amicizia, e per me è stato davvero un onore e una grande emozione duettare con Rina. È un talento straordinario. Una cantautrice e una performer incredibilmente brillante e affascinante”.

A margine di una recente intervista concessa all’emittente radiofonica digitale Apple Music 1, il cantante e pianista britannico ha svelato di aver registrato nuova musica insieme ai Metallica. “E’ successo durante il recente periodo di lockdown. Ultimamente ho lavorato con i Gorillaz e gente così: non ho fatto niente di mio, ma ho fatto cose fantastiche con i miei colleghi artisti”, ha fatto sapere Elton John.