Elton John: ‘Ho registrato qualcosa con i Metallica’

Sarebbe - anzi, è, dato che a confermare la voce è stato il diretto interessato - una delle collaborazioni più bizzarre ma allo stesso tempo più interessanti mai iscritte nelle pagine della storia del rock: come rivelato dallo stesso cantante e pianista britannico nel corso di un’intervista concessa all’emittente radiofonica digitale Apple Music 1, Elton John ha registrato nuova musica in compagnia dei Metallica.

“Ho appena registrato una cosa con i Metallica”, ha spiegato John: “E’ successo durante il recente periodo di lockdown. Ultimamente ho lavorato con i Gorillaz e gente così: non ho fatto niente di mio, ma ho fatto cose fantastiche con i miei colleghi artisti”.

Per il momento, ovviamente, di ulteriori dettagli non ne sono trapelati. Escluso che il featuring possa trovare spazio su un’eventuale futura pubblicazione dell’artista di Pinner - che, infatti, si è premurato di specificare di non aver lavorato a progetti in proprio - è probabile che la session, il cui sbocco discografico è tutto che scontato, possa essere stato un esperimento tentato dal quartetto californiano per superare il blocco di scrittura provocato dal periodo di confinamento forzato: parlando lo scorso agosto dei progressi nella lavorazione dell’ideale successore di “Hardwired... to Self-Destruct” del 2016, il batterista dei Metallica Lars Ulrich aveva osservato come le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria stessero rappresentando un grave limite alla creatività della formazione.

Di certo, l’amicizia tra John e Ulrich non è una novità: lo stesso musicista di origini danesi nel 2019 aveva pubblicato sul proprio canale Instagram uno scatto che lo ritraeva in compagnia della moglie e della voce di “Tiny Dancer”, definendolo nella didascalia a corredo della foto “uno dei più grandi autori e performer di sempre”.

Né ci sono dubbi sul fatto che John abbia timori, nonostante le 74 primavere sulle spalle, a confrontarsi con generi estremi: nel 2020 il cantante britannico aveva contribuito registrando una parte di pianoforte e delle voci di supporto alla title track dell’ultimo album dell’amico, collega e connazionale Ozzy Osbourne, “Ordinary Man”.