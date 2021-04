Bauli in Piazza, ‘Il rumore del silenzio tour’ continua con Bianco: video

Dopo Federico Poggipollini e Saturnino Celani, che si sono esibiti rispettivamente alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (vicino Bologna) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nelle prime due tappe di “Il rumore del silenzio tour”, l’artista protagonista del nuovo appuntamento con l’iniziativa organizzata da Bauli in Piazza, in collaborazione con #ChiamateNoi e Squadra Live, a favore degli operatori del mondo dello spettacolo e degli eventi è Bianco. Come il chitarrista bolognese e il bassista marchigiano, il cantautore torinese ha interpretato nel vuoto e nel silenzio del Pala Alpitour di Torino "The sound of silence", il brano del 1964 di Simon & Garfunkel.

“Da oltre un anno più di 370.000 operatori e migliaia di aziende dello spettacolo sono senza lavoro e senza prospettive”, si legge nei titoli di coda del video riportato più sopra con il contributo di Alberto Bianco, che ha pubblicato lo scorso 1 aprile il suo nuovo album “Canzoni che durano solo un momento", dal quale è estratto il brano “Biglie” di cui il cantautore ha registrato una versione live per Rockol (il video è disponibile qui). E ancora: “Siamo consapevoli dell’emergenza che stiamo vivendo, ma è arrivato il momento di iniziare a programmare un futuro concreto per il nostro settore. Siamo sempre stati dietro le quinte, è ora che i riflettori vengano puntati su di noi”.

La quarta tappa di “Il rumore del silenzio tour” si terrà al Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 10 aprile, prima della manifestazione in programma il 17 aprile in piazza del Popolo, a Roma.