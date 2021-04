Bauli in Piazza, il “rumore del silenzio” all’Unipol Arena vuota

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è andata in scena la prima tappa del Rumore del Silenzio Tour 2021, una speciale iniziativa in quattro date, organizzata in primis dai Bauli in Piazza, in collaborazione con #ChiamateNoi e Squadra Live, a favore degli operatori del mondo dello spettacolo e degli eventi. Sulle pagine social dell’Unipol Arena e, appunto, dei Bauli in Piazza, è stato condiviso un video di tre minuti e mezzo in cui Federico Poggipollini si esibisce in un palazzetto vuoto, suonando un pezzo famoso per la sua emotività e la musicalità, “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel.

L’esibizione di Poggipollini, è stata registrata all’interno dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vuota come ormai da più di un anno a questa parte per gli eventi culturali a causa dell’emergenza sanitaria. Il video raffigura l’artista che, percorrendo il corridoio che lo separa dal palco, sente i rumori del pubblico in trepidante attesa della sua performance, la quale però viene eseguita, per l’appunto, nel silenzio più totale. Nell’arena non manca solo il pubblico, è assente anche tutto il personale, e l’unico presente è l'artista, che porta la sua personale versione del rinomato brano degli anni ‘60, protagonista indiscusso non solo della storia musicale, ma anche di quella teatrale e cinematografica. Iconico infatti il suo uso nel finale del film “Il laureato”.