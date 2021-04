Bauli in Piazza, parte domani ‘Il rumore del silenzio tour’

Prenderà il via domani, 7 aprile, alla Unipol Arena di Bologna, “Il rumore del silenzio tour”, iniziativa con la quale il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo Bauli in Piazza vuole sensibilizzare l’opinione pubblica circa la drammatica condizione delle maestranze impiegate nel settore della musica dal vivo, ferme da ormai un anno a causa delle restrizioni adottate dal governo per contrastare il contagio da Covid-19: dopo il primo evento nel capoluogo emiliano le iniziative verranno replicare l’8 aprile al Mediolanum Forum di Milano, il 9 al Pala Alpitour di Torino e il 10 al Palazzo dello Sport di Roma. A ogni iniziativa prenderà parte un artista, la cui identità sarà svelata solo nel corso dell’evento.

Il 12 aprile, a due giorni dalla conclusione della serie di iniziative, verrà diffuso un video riepilogativo che sarà reso disponibile sui canali social del coordinamento.

Bauli in Piazza ha convocato per il prossimo 17 aprile, in Piazza del Popolo a Roma, la seconda manifestazione - dopo quella dell’ottobre 2020 in piazza Duomo a Milano - per sensibilizzare le istituzioni circa la grave condizione nella quale versano gli addetti ai lavori. “Il gioco a rimpiattino dei vari governi e del ministro Franceschini nei confronti della nostra categoria ha la grave responsabilità di portare le persone alla disperazione e quindi alla rabbia”, fece sapere il direttivo del movimento in una nota diffusa lo scorso 17 marzo: “Il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza”.