Bauli in Piazza, Saturnino porta il “rumore del silenzio” al Forum di Assago. Video.

Dopo Federico Poggipollini che si è esibito alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, nella prima delle quattro tappe del Rumore del Silenzio Tour 2021 a favore degli operatori del mondo dello spettacolo e degli eventi è stato il turno del bassista marchigiano Saturnino Celani di interpretare, nel vuoto e nel silenzio del Mediolanum Forum di Assago, nell'immediato hinterland milanese, "The sound of silence", il brano del 1964 di Simon & Garfunkel scelto, per il suo titolo, quale colonna sonora dell'iniziativa da Bauli in piazza per ricordare che 'da più di un anno le Arene concerti sono in "Silenzio", vuote e con i riflettori spenti.

Per una sera abbiamo voluto riaccendere le nostre emozioni in attesa di tornare ad abbracciarci e a vivere i concerti come abbiamo sempre fatto: LIBERI e INSIEME. E' un messaggio di speranza, per darci forza e tornare a sognare!'.

"Suonare senza pubblico è stato come ricevere un pugno nello stomaco" ha detto Saturnino. Domani i Bauli saranno al Pala Alpitour di Torino, il 10 aprile a Roma al Palazzo dello Sport. Mentre sabato 17 aprile usciranno dai palasport e torneranno in piazza, esattamente in piazza del Popolo, a Roma.