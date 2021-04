Taylor Swift pubblica l’inedito ‘Mr. Perfectly Fine’, altra anticipazione del nuovo ‘Fearless’

Dopo "Love story (Taylor's version)” e l’inedito “You all over me” con Maren Morris, Taylor Swift ha pubblicato oggi - 7 aprile - un altro dei sei brani estratti dagli archivi della cantautrice statunitense e mai pubblicati prima. Si tratta della canzone “Mr. Perfectly Fine”, co-prodotta da Jack Antonoff e disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

Il brano, insieme agli altri cinque inediti, tra cui “You all over me”, farà parte della versione ri-registrata dalla popstar - che pochi mesi fa ha potuto mettere mano ai master delle canzoni incise per la Big Machine dopo essersi liberata dalle clausole del contratto firmato quando aveva appena 16 anni - del suo album “Fearless”, originariamente uscito nel 2008 come seguito dell’eponima prima prova sulla lunga distanza della voce di “I knew you were trouble”.

Come annunciato pochi giorni fa dalla stessa Taylor Swift, la nuova versione del disco battezzata "Fearless (Taylor's Version)", in arrivo sui mercati il prossimo 9 aprile, includerà ventisette tracce. Oltre alle canzoni reincise dell’edizione del 2008 dell’album e agli inediti, la pubblicazione conterrà anche un duetto con Keith Urban, che ha collaborato insieme alla Swift al pezzo "That's when" e ha partecipato alle registrazioni di "We were happy”, e la versione “Elvira Remix” di "Love story" - disponibile dallo scorso 26 marzo.

“Sono davvero onorata che Keith Urban faccia parte di questo progetto, duettando in ‘That's when’ e cantando in ‘We were happy’”, ha detto la cantante a proposito della collaborazione con l’artista australiano in un tweet pubblicato sul suo account lo scorso 3 aprile, in concomitanza con l’annuncio della tracklist di “Fearless (Taylor’s Version)”. Ha aggiunto: “Ho aperto alcuni suoi concerti durante l’era dell’album ‘Fearless’ e la sua musica mi ha infinitamente ispirata”.

I’m really honored that @KeithUrban is a part of this project, duetting on That’s When and singing harmonies on We Were Happy. I was his opening act during the Fearless album era and his music has inspired me endlessly. — Taylor Swift (@taylorswift13) April 3, 2021

Ecco la tracklist di “Fearless (Taylor’s Version)”:

01. Fearless (Taylor’s Version)

02. Fifteen (Taylor’s Version)

03. Love Story (Taylor’s Version)

04. Hey Stephen (Taylor’s Version)

05. White Horse (Taylor’s Version)

06. You Belong With Me (Taylor’s Version)

07. Breathe (Taylor’s Version) [feat. Colbie Caillat]

08. Tell Me Why (Taylor’s Version)

09. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) [Taylor’s Version]

17. Come in With the Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side of the Door (Taylor’s Version)

20. Today Was a Fairytale (Taylor’s Version)

21. You All Over Me (From The Vault) [feat. Maren Morris]

22. Mr. Perfectly Fine(From The Vault)

23. We Were Happy (From The Vault)

24. That’s When (From The Vault) [feat. Keith Urban]

25. Don’t You (From The Vault)

26. Bye Bye Baby (From The Vault)

27. Love Story (Elvira Remix) [Bonus Track]