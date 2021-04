Taylor Swift: quasi trenta pezzi, tra remake e inediti, per il nuovo "Fearless"

Quasi trenta pezzi. Ventisette, per l'esattezza. Taylor Swift non si è risparmiata nello scegliere il numero di brani da includere in "Fearless (Taylor's Version)", la nuova versione dell'album del 2008 che la popstar ha deciso di reincidere dopo essersi liberata dalle clausole del contratto firmato quando aveva appena 16 anni che le hanno impedito fino a pochi mesi fa di mettere mano ai master delle canzoni incise per la Big Machine.

Il disco uscirà il prossimo venerdì, 9 aprile. La popstar ne ha svelato i dettagli in un post pubblicato su Instagram. Il remake includerà, oltre ai brani inclusi nell'edizione del 2008, anche alcuni brani inediti rimasti nel cassetto che Taylor Swift ha deciso di reincidere parallelamente durante le sessions che in questi mesi l'hanno vista ri-registrare i brani del disco. E poi remix e un duetto con Keith Urban, che canta insieme a Taylor Swift su "That's when" e ha partecipato con la sua voce anche alle registrazioni di "We were happy". .