Taylor Swift: ascolta "Love story (Taylor's version)"

Come già vi abbiamo informato, la cantante americana ha avviato un progetto di ri-registrazione dei suoi primi album, che - nelle sue intenzioni - vanificherà o almeno ridurrà il potenziale commerciale delle versioni originarie, che il suo ex-manager Scooter Braun ha prima acquistato e poi rivenduto senza il consenso dell'artista.



Il primo album che la Swift ha terminato di riregistrare è "Fearless", uscito originariamente nel 2008 (non è il disco di debutto di Taylor, uscito due anni prima), che uscirà il 9 aprile, e oggi è stata resa disponibile una canzone da questa ri-registrazione, "Love Story":

Qui, per confronto, la versione originale:

L'industria discografica statunitense si interroga intanto se i "nuovi" vecchi album di Taylor Swift siano candidabili per i Grammy Awards.

La risposta è sì - o quasi.

In altre parole: le vecchie canzoni non saranno più candidabili nella categoria "canzoni", ma lo saranno nella categoria "interpretazioni". Eventuali inediti contenuti nelle nuove versioni "Taylor Swift" dei vecchi album saranno invece candidabili per la categoria "canzoni".



In passato, Nat King Cole ebbe la nomination come "Album dell'anno" per una compilation, Frank Sinatra ebeb il Grammy come Album dell'anno per un doppio album di canzoni ri-registrate, e altri artisti hanno ottenuto Grammy nella categoria "performance" per la ri-registrazione di canzoni del loro repertorio passato (Elton John, Roy Orbison, James Taylor).



"Fearless", nella sua versione originaria, si aggiudicò quattro Grammy (fra cui Album of the Year e Best Country Album) mentre "folklore" ha ottenuto la nomination in sei categorie dei Grammy 2021.