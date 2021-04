Cosa sappiamo del nuovo disco dei Greta Van Fleet

“The battle at Garden's Gate”, il secondo disco dei Greta Van Fleet, esce il 16 aprile. L'album è il seguito di “Anthem of the peaceful army” - il disco di debutto del gruppo statunitense arrivato nei negozi nell’ottobre del 2018 (leggi qui la recensione):

“The battle at Garden's Gate” è stato registrato a Los Angeles, presso gli Henson Recording Studios e al No Expectations Studio, con il produttore Greg Kurstin (già al lavoro con i Foo Fighters sull’album “Concrete and gold” del 2017 e “Medicine at midnight”, uscito lo scorso 5 febbraio, ma anche con Paul McCartney e Adele).

Il disco, nelle parole dei fratelli Kiszka, sarà molto 'cinematografico'. Per anticipare l'album, la giovane rock band del Michigan ha pubblicato diversi singoli: "My Way, Soon"(leggi qui la nostra recensione), "Broken Bells", "Heat Above" e 'Age Of Machine', un trip rock psichedelico da 7 minuti.

Il cantante Josh Kiszka è sulla stessa lunghezza d'onda dei compagni di band: "Durante la stesura di questo album c'è stata molta autoevoluzione, suggerita dalle esperienze che ho avuto, dalle esperienze che tutti abbiamo avuto. Certamente dopo questo, siamo cresciuti in molti modi. Questo album ci ha insegnato molto, sulla vita in generale, su noi stessi, su tutti noi, sul mondo in cui viviamo." Il quarto membro dei Greta Van Fleet, il chitarrista Jake Kiszka, aggiunge: "Riflette molto del mondo che abbiamo visto e penso che rifletta molte verità personali."

L'album conterrà 12 canzoni:

1. "Heat Above"

2. "My Way, Soon"

3. "Broken Bells"

4. "Built by Nations"

5. "Age of Machine"

6. "Tears of Rain"

7. "Stardust Chords"

8. "Light My Love"

9. "Caravel"

10. "The Barbarians"

11. "Trip the Light Fantastic"

12. "The Weight of Dreams"

L'album esce anche in una versione speciale su vinile colorato Tie Dye, stampata in Edizione Limitata, che si può ordinare qua