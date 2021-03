Fantastic Negrito, la data milanese rimandata al 2022

Cambio di programma per Fantastic Negrito: la data milanese, ancora fissata per lunedì 22 marzo 2021. è stata rimandata al 2022, visto il perdurare della chiusura di club e teatri. Era prevista all'Alcatraz e si svolgerà sempre nel club milanese, ma il 20 gennaio 2022. Sempre per il gennaio 2022, il 20 e 21, si aggiungono due date Ciampino (RM), all'Orion Club e a Bologna, all'Estragon.

Le date dell’estate 2021 rimangono confermate. Questo il nuovo calendario: I biglietti per il concerto di Milano rimangono validi per la data riprogrammata; chi fosse impossibilitato a partecipare può rivendere il suo biglietto tramite la piattaforme fan-to-fan autorizzata.

Mercoledì 21 Luglio 2021 – Fiesole (FI), Estate Fiesolana @ Teatro Romano

Giovedì 22 Luglio 2021 – Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente @ Anfiteatro del Vittoriale

Venerdì 23 Luglio 2021 – Pordenone, Pordenone Blues Festival

Data riprogrammata: Giovedì 20 Gennaio 2022 – Milano, Alcatraz

Nuova data: Venerdì 21 Gennaio 2022 – Ciampino (RM), Orion Club

Nuova data: Sabato 22 Gennaio 2022 – Bologna, Estragon

Fantastic Negrito ha pubblicato nel 2020 l'album "Have You Lost Your Mind Yet?" (CookingVinyl/Blackball Universe): qui la nostra intervista.