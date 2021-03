Sanremo 2021, Irama resta in gara

Irama resta in gara al Festival di Sanremo 2021. Costretto a restare in isolamento dopo che due persone del suo entourage sono risultate positive al Covid-19, il cantante toscano non dovrà abbandonare la competizione: sarà trasmesso un filmato delle prove all'Ariston con "La genesi del tuo colore". L'annuncio è arrivato dopo la modifica al regolamento fatta dalla Rai in seguito all'escamotage pensato dal direttore artistico Amadeus per impedire ai cantanti di ritirarsi dalla gara in circostanze del genere. Il filmato delle prove di Irama chiuderà questa sera il blocco delle esibizioni dei 13 big che si esibiranno durante la seconda serata (qui la scaletta).

Il cantante, affiancato dal suo management e dal presidente della sua casa discografica, ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa, oggi pomeriggio.