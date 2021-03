Sanremo 2021, soddisfazione (moderata) per i risultati. Il caso Irama.

Come leggerete in un'altra notizia, i risultati di audience televisiva della prima serata del Festival, trasmessa ieri martedì 2 marzo, sono buoni ma non buonissimi. In apertura il direttore di Rai Uno Stefano Coletta spiega, giustifica e motiva, senza risparmiare elogi ai conduttori.



Al tavolo della conferenza stampa insieme a Amadeus c'è Elodie, sua partner in conduzione di stasera, mercoledì ("non vedo l'ora di giocare con Amadeus e Fiorello").

Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, fornisce la scaletta di questa sera e informazioni sul caso Irama (ne abbiamo riferito a parte).

I ristoratori di Sanremo, alla luce delle nuove restrizioni annunciate da domani in avanti, minacciano di impedire l'ingresso dei cantanti all'Ariston. Cosa rispondono il Sindaco, la città e la Regione Liguria?

Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo: "Il problema riguarda il fatto che il passaggio da zona gialla a zona arancione è stato annunciato all'ultimo momento, quando i ristoranti e i bar avevano già fatto spese di materie prime. Stiamo lavorando per trovare una soluzione accettabile, nel rispetto dei protocolli sanitari".

Ci sono state difficoltà tecniche, ieri, che hanno avuto ripercussioni sulla qualità dell'audio?

Claudio Fasulo: "Probabilmente dipende dalla modalità, fra le tante, con cui ognuno ha assistito al Festival. A noi non risulta che ci siano stati problemi di audio per i cantanti".

Il problema Irama non poteva essere previsto?

Amadeus: "E' vero, noi per primi abbiamo peccato di ottimismo eccessivo. Il cambio di regolamento in corsa secondo me è una soluzione d'emergenza, ma accettabile".

L'eventuale partecipazione in gara di Irama con il video registrato durante le prove non rischia di falsare la competizione?

Amadeus: "Se Irama si vuole escludere dalla gara è libero di farlo; io penso di dargli un'opportunità in una situazione straordinaria. Senza pubblico non c'è grande differenza fra l'esibizione in serata e quella delle prove".



Cosa farà stasera Laura Pausini?

Amadeus: "Canterà 'Io sì', la canzone con cui ha vinto il Golden Globe".

Elodie cosa porterà sul palco?

Elodie: "Sarò in un ruolo per me nuovo, quindi sarò sicuramente tesa. Cosa farò stasera per il momento non voglio anticiparlo per non sprecare l'effetto sorpresa - anche per quanto riguarda gli abiti che indosserò".



Delle somiglianze segnalate fra il brano dei Maneskin e un'altra canzone, "F.D.T." degli Anthony Laszlo si sa qualcosa?

Claudio Fasulo: "Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione ufficiale in proposito".



Un'opinione sui risultati delle votazioni della giuria demoscopica, che martedì sera hanno premiato i cantanti più popolari?

Amadeus: "La giuria demoscopica è strana, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. E' vero che è diversa dalle altre, nelle sue valutazioni. Tende a premiare più la tradizione che l'innovazione. Ci sono altre giurie che avranno altre tendenze" (qui il parere in merito dello specialista Eddy Anselmi).