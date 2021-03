FLASH - Sanremo 2021, Irama costretto a ritirarsi

Claudio Fasulo ha aggiornato i giornalisti in sala stampa sull'evoluzione della situazione Covid riguardante Irama, un collaboratore del quale è stato trovato positivo ieri (qui link) e che nelle scorse ore ha comunicato via social di essere risultato negativo al primo test. Il collaboratore positivo ieri è ancora positivo, e lo è anche un secondo collaboratore: entrambi sono in quarantena, in attesa di comunicazioni ufficiali della ASL di Imperia. Al momento, comunque, Irama dovrebbe ritirarsi dalla competizione.

Amadeus ha dichiarato: "Da regolamento, Irama si dovrebbe ritirare. Non mi piaceva che l'esclusione di Irama fosse causata da una forza maggiore come questa, quindi, in previsione di altri casi analoghi, penso che - consultati gli altri cantanti e ottenuto il loro beneplacito - sarebbe giusto poter trasmettere il video registrato durante le prove da Irama, tenendolo comunque in gara".



Aggiornamenti appena possibili.