Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata

La serata, che avrà per madrina Elodie (al fianco di Amadeus e Fiorello sul palco), sarà un omaggio alle canzoni che hanno reso grande la musica italiana nel mondo. Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globes come "Miglior canzone originale" con "Io sì", tornerà ad esibirsi sul palco dell'Ariston a distanza di tre anni dall'ultima volta. Ci saranno i Negramaro e Il Volo, questi ultimi per un omaggio a Ennio Morricone. Si esibiranno poi Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e Marcella Bella. Sul palco il marciatore azzurro Alex Schwazer.

Si esibiranno poi le altre 4 "Nuove Proposte", votate dalla demoscopica, dalla sala stampa e dal pubblico da casa tramite il televoto. I 2 che nella media dei voti avranno ottenuti i punteggi più alti accederanno alla finale di venerdì. Anche in questo caso l'ordine non è quello d'uscita:

Si esibiranno gli altri 13 dei 26 big in gara e le loro esibizioni saranno giudicate dalla giuria demoscopica. Al termine della serata sarà mostrata una classifica parziale. L'ordine non è quello d'uscita:

Al Festival di Sanremo 2021 stasera, mercoledì 3 marzo, la gara dei big e quella delle "Nuove Proposte" prosegue con le esibizioni del secondo gruppo di cantanti. In scaletta anche le esibizioni dei Negramaro e di Laura Pausini, tra gli ospiti della seconda puntata, in diretta su Rai1.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!