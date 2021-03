Sex Pistols, guarda le prime immagini della serie televisiva 'Pistol'

Sono visibili le prime due immagini di 'Pistol', la nuova serie televisiva diretta dal regista Danny Boyle ispirata alla storia dei Sex Pistols basata sul libro di memorie 'Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol', pubblicato nel 2018 dal chitarrista della band inglese Steve Jones.

La prima di queste immagini - che potete vedere qui e qui - immortala sul palco i componenti della band londinese: Steve Jones (interpretato da Toby Wallace), il cantante Johnny Rotten (Anson Boon), il bassista Sid Vicious (Louis Partridge) e il batterista Paul Cook (Jacob Slater).



Nel cast figurano inoltre la Arya Stark di 'Game of Thrones' Maisie Williams impersonerà l'icona punk Jordan (alias Pamela Rooke), Thomas Brodie-Sangster che presterà il volto al manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren, Tallulah Riley interpreterà la stilista Vivienne Westwood, Iris Law sarà Soo Catwoman, Dylan Llewellyn è stato scelto per il ruolo di Wally Nightingale, Sydney Chandler interpreterà la leader dei Pretenders Chrissie Hynde e, infine, Emma Appleton avrà il ruolo della povera Nancy Spungen, la fidanzata di Sid Vicious.





Danny Boyle, che oltre ad essere il regista della serie ne è anche produttore esecutivo, ha descritto la comparsa sulla scena dei Pistols come "il momento in cui la società e la cultura britannica è cambiata per sempre". Queste le sue parole: "Immaginate di irrompere nel mondo di 'The Crown' e 'Downton Abbey' con i vostri amici, di urlare le vostre canzoni e la vostra furia per tutto ciò che loro rappresentano. Questo è il momento in cui la società e la cultura britannica è cambiata per sempre. È il punto di detonazione per la street culture di britannica... i ragazzi qualunque avevano il palco e lì sfogavano la loro rabbia e la loro moda... e tutti dovevano guardare e ascoltare... e tutti li temevano o li seguivano. I Sex Pistols. Al centro c'era un giovane e affascinante cleptomane analfabeta - un eroe per i tempi - Steve Jones, che divenne, secondo le sue stesse parole, il 94° più grande chitarrista di tutti i tempi. Ecco come ci è arrivato."

I lavori per 'Pistol', che è stato creato per la televisione da Craig Pearce e scritto dallo stesso Pearce e da Frank Cottrell-Boyce, inizieranno il prossimo 7 marzo, mentre non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il debutto.