Rammstein: ‘Abbiamo registrato un nuovo disco’

Che i campioni tedeschi del tanz metal fossero al lavoro in studio non era una novità: il gruppo, dallo scorso mese di ottobre, ha continuato a postare aggiornamenti relative a non meglio identificate session di registrazione dai Fabrique Studios di Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia. Nessuno sapeva cosa stesse bollendo nella pentola dei Rammstein, almeno fino a oggi. A fare chiarezza ci ha pensato il tastierista della band capitanata da Till Lindemann, Flake Lorenz, che intervistato dal web magazine Motor.de ha spiegato: “Il fatto di non poterci esibire ha aumentato la nostra creatività. Abbiamo avuto più tempo per pensare a nuovo materiale e meno distrazioni. Come risultato abbiamo registrato un nuovo disco che non avevamo pianificato”.

Al momento, tuttavia, nessuna indicazione ufficiale in merito a un’eventuale nuova pubblicazione è stata diffusa. Il gruppo berlinese dovrebbe inaugurare il prossimo 22 maggio da Lipsia il proprio tour europeo 2021, “recupero” di quello annunciato per l’anno precedente rinviato a causa dell’emergenza sanitaria: il calendario degli eventi prevede una tappa anche in Italia, a Torino, il prossimo 13 luglio, annunciata in prima istanza per lo stesso giorno dell’anno precedente. Dopo il via nella città della Sassonia, i Rammstein passeranno da - tra le altre città - Stoccarda, Berlino, Cardiff, Dusseldorf, Amburgo, Zurigo, Lione, Tallin e Göteborg, per poi concludere la serie di eventi a Ostenda, in Belgio, il 7 agosto. Lo svolgimento dei concerti, ovviamente, è subordinato all’andamento dell’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento che verranno adottate dai governi che ospiteranno gli spettacoli.