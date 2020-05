Rammstein, la nuova data italiana per il 2021

Il tour dei Rammstein sarebbe dovuto partire in questo mese con tappa unica in Italia il 13 luglio a Torino: ma inevitabilmente la band tedesca 10 giorni fa aveva sospeso tutto per via delle condizioni create dalla pandemia del Covid-19. Giunge ora notizia che la data è stata riprogramnata per lo stesso giorno dell'anno prossimo: i Rammstein si esibiranno il 13 luglio 2021 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La dichiarazione della band:

Siamo felici di annunciare le nuove date del Rammstein tour 2020, che siamo stati costretti a cancellare a causa del COVID-19. Tutti i concerti sono stati posticipati al 2021, per cui i biglietti già acquistati rimarranno validi per il nuovo show.

Il promoter italiano Vertigo che quindi i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data del 2021.