Marilyn Manson, dopo le accuse al via le indagini

Potrebbe entrare nella fase due il caso di Marilyn Manson, esploso all'inizio del mese quando l'attrice Evan Rachel Wood, in passato legata sentimentalmente alla rockstar, ha accusato il cantante di molestie e abusi. La denuncia pubblica della donna ha spinto altre donne a fare la stessa cosa, spingendo Manson al centro di una bufera mediatica. Ora, secondo quanto riferisce il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ, gli inquirenti avrebbero deciso di incontrare una delle donne che hanno pubblicamente denunciato il cantante negli ultimi giorni.

Il sito cita fonti delle forze dell'ordine. Le indagini dovrebbero svolgersi a Los Angeles, dove vive Marilyn Manson (pochi giorni dopo la pubblicazione del post di Evan Rachel Wood gli agenti si precipitarono fuori dalla sua abitazione per assicurarsi che il cantante stesse bene, dopo essere stati allarmati da amici che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui).

Stando a quanto riferisce TMZ, lo sceriffo della contea di Los Angeles vuole fare chiarezza sulla vicenda, capire se sia stato effettivamente commesso un reato e se sono necessarie ulteriori indagini. Tra le donne che hanno pubblicamente accusato Marilyn Manson c'è anche l'attrice di "Game of Thrones" Esmé Bianco.

Il cantante, che nel frattempo è stato pure scaricato dalla sua casa discografica, ha negato ogni accusa: "Le mie relazioni intime sono state sempre interamente consensuali, con partner che condividevano le mie inclinazioni. Alcune persone hanno ora scelto di raccontare falsamente il passato, questa è la verità".

Dopo - tra gli altri - Wes Borland, Trent Reznor, Dita Von Teese, Phoebe Bridgers, anche il chitarrista dei Korn Brian Welch, che ha alle sue spalle esperienze di violenza, è intervenuto sul caso dicendo la sua. In un'intervista al New Musical Express il musicista ha dichiarato: "Fui molto esplicito su quanto fossi messo male. Ero in una relazione basata sulla violenza e scrissi tutto quello che avevo da dire nel libro. Ammettendo i tuoi problemi e affrontando i tuoi demoni diventi una persona migliore. E anche Marilyn Manson potrebbe farlo".