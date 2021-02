Marilyn Manson è stato accusato di molestie dall'attrice Evan Rachel Wood

Prima un post su Instagram. Poi una dichiarazione affidata per iscritto a "Vanity Fair". Così l'attrice statunitense Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di molestie sessuali. Le parole dell'attrice, in passato legata sentimentalmente a Brian Warner, questo il vero nome del cantante, sono durissime: "Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come Marilyn Manson.

Ha iniziato ad adescarmi quando ero ancora adolescente e ha abusato di me in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura per ritorsioni, calunnie e ricatti. Sono qui per smascherare quest'uomo pericoloso e avvisare, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non stanno più zitte".

Dopo Evan Rachel Wood anche altre donne hanno denunciato pubblicamente Marilyn Manson, descrivendo nel dettaglio le aggressioni sessuali che avrebbero subito, gli abusi psicologici e le violenze.

Già in passato furono mosse accuse del genere nei confronti di Marilyn Manson, ma il cantante e i suoi collaboratori negarono categoricamente.

Evan Rachel Wood, oggi 33enne, già star della serie americana "Westworld", ha raccontato di aver conosciuto Brian Warner quando lei aveva 18 anni e lui ne aveva 36. Nel 2018, in pieno caso Weinstein (scoppiato l'anno precedente quando il "New York Times" e il "New Yorker" riportarono le accuse di molestie sessuali e aggressioni di alcune donne al produttore cinematografico Harvey Weinstein, vicenda che di fatto incoraggiò donne vittime di violenze a denunciare), l'attrice denunciò di aver subito molestie, ma in quel caso non fece il nome del suo ex partner.

All'attrice nel 2007 Marilyn Manson dedicò la canzone "Heart-shaped glasses (When the heart guides the hand)": Evan Rachel Wood comparve anche nel relativo videoclip.

Con la denuncia di Evan Rachel Wood, Marilyn Manson finisce ora al centro di una bufera mediatica. Al momento il cantante non ha replicato alle accuse.