Paura per Marilyn Manson: la polizia si precipita a casa del cantante

Paura per Marilyn Manson. Alcuni agenti di polizia si sono precipitati fuori dall'abitazione della 52enne rockstar dopo essere stati allarmati dalle telefonate degli amici del cantante, preoccupati per la sua incolumità per non essere riusciti a mettersi in contatto con lui nelle ultime ore.

Le forze dell'ordine, riferisce il sito americano di gossip e intrattenimento TMZ, si sono recate presso la casa di Brian Warner - questo il vero nome del cantante - sulle colline di Hollywood, per assicurarsi che stesse bene. Gli agenti hanno provato a bussare alla porta e a suonare il campanello, ma senza ricevere risposta.

Solo dopo qualche minuto un portavoce di Marilyn Manson si è messo in contatto con gli amici che avevano allertato la polizia e con gli stessi agenti facendo sapere che Warner non era in pericolo e che non se la sentiva di uscire fuori dalla sua abitazione.

Dallo scorso lunedì Marilyn Manson è al centro di una bufera mediatica, sollevata dalle dichiarazioni dell'attrice Evan Rachel Wood, che sui social ha denunciato pubblicamente di aver subito abusi e molestie da parte dello stesso cantante, al quale in passato fu sentimentalmente legata. Alle dichiarazioni dell'attrice hanno fatto seguito quelle di altre donne, che come lei hanno denunciato abusi subiti da Marilyn Manson.

Scaricato pure dall'etichetta per la quale ha pubblicato i suoi ultimi due dischi, la Loma Vista Recordings, il cantante ha negato ogni accusa. "Le mie relazioni intime sono state sempre interamente consensuali, con partner che condividevano le mie inclinazioni. Alcune persone hanno ora scelto di raccontare falsamente il passato, questa è la verità", ha scritto Marilyn Manson in una nota.