Jennifer Lopez 'gira' il video di "Love Don't Cost a Thing" 20 anni dopo

Jennifer Lopez, più in forma e sensuale che mai, a dispetto delle cinquantuno primavere – per credere è sufficiente lanciare un'occhiata al video del suo ultimo singolo "In the Morning" dove si mostra praticamente senza veli – ha voluto festeggiare i venti anni dalla uscita del suo secondo album "J. Lo" (leggi qui la recensione), pubblicando una clip sul suo account Instagram.

Nella clip pubblicata sul suo social network si può ammirare la interprete di origini portoricane riproporre, con molta ironia e divertimento, venti anni dopo, una parte del video del singolo più forte di quell'album, "Love Don't Cost a Thing".

Jennifer Lopez ha voluto inoltre ringraziare quanti l'hanno sostenuta in questi due decenni pubblicando alcune immagini del 2001 accompagnate dal seguente messaggio: "Mentre rifletto sul fatto che è il ventesimo anniversario di "JLo", volevo solo dire grazie a tutti voi per essere stati con me, per amarmi e sostenermi negli alti e nei bassi. Grazie mille per tutto l'amore degli ultimi 20 anni !! Vi amo tanto!!".

A metà della scorsa settimana, il 20 gennaio, Jennifer Lopez ha cantato un medley di "This Land is Your Land" e "America the Beautiful" alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lanciando poi un messaggio in lingua spagnola, 'Libertà e giustizia per tutti'.