Jennifer Lopez è nuda nel video del nuovo singolo "In the morning"

Coerentemente con l'artwork della canzone, svelato sui social con un trionfale post che ha raccolto oltre 7,5 milioni di "mi piace", Jennifer Lopez ha deciso di mettersi a nudo - nel vero senso della parola - anche nel video di "In the morning". La clip del nuovo singolo della 51enne popstar di origine portoricana è stata pubblicata su YouTube a distanza di due mesi dall'uscita della canzone e vede J.Lo indossare una serie di costumi: ad un certo punto (minuto 1.07) la cantante appare con indosso solo un paio di ali piumate, anche se di profilo (proprio come sulla copertina del singolo).

Il video è stato diretto da Jora Frantzis. A proposito della clip, Jennifer Lopez ha spiegato:

"È pieno di simbolismo e parla di una relazione oscura e unilaterale e della consapevolezza che non possiamo cambiare gli altri. Possiamo solo cambiare ciò che siamo noi. Coltivate le vostre ali e allontanatevi da chiunque non apprezzi veramente ciò che voi siete".

Il 20 gennaio prossimo la cantante parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A cantare l'inno nazionale statunitense, "The star-spangled banner" sarà la collega Lady Gaga.