Jennifer Lopez si mette a nudo in copertina (guardare per credere)

Jennifer Lopez ha rivelato via social network la copertina del suo nuovo singolo, intitolato "In the Morning", in uscita nella giornata di domani. La popstar, attrice, ballerina, imprenditrice, e chi più ne ha più ne metta, di origine portoricana alla faccia dei 51 anni compiuti lo scorso 24 luglio si mette letteralmente a nudo. Come potete vedere più sotto.

Jennifer molto sexy lo è sempre stata ma a questo giro ha schiacciato davvero il piede sull'acceleratore. La scorsa domenica si è esibita al Microsoft Theater di Los Angeles in occasione della cerimonia degli American Music Awards 2020 guantata in un body nero trasparente intepretando, insieme al cantante colombiano Maluma, i due nuovi brani, “Pa’ Ti” e “Lonely”, che fanno parte della colonna sonora del film "Marry Me" (in uscita nel weekend di San Valentino 2021) di cui sarà anche protagonista.

L'ultimo album di Jennifer Lopez, "A.K.A." (leggi qui la recensione) è stato pubblicato nel giugno 2014.