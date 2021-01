Lady Gaga, Springsteen e altri per l’insediamento di Biden: il video della diretta

Il giorno dell'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla presidenza e alla vice presidenza degli Stati Uniti d’America è arrivato. Oggi, 20 dicembre, alle ore 12 circa (fuso orario Eastern Time) - quando in Italia saranno le 18 - Biden e Harris presteranno giuramento, diventando ufficialmente presidente e vice presidente degli Usa.

I festeggiamenti prenderanno il via poco prima, con Lady Gaga che - come già annunciato - canterà l'inno nazionale americano, "The star-spangled banner”. La cerimonia di insediamento, inoltre, conterà della presenza anche di, tra gli altri, Jennifer Lopez.

A seguire, si terrà uno speciale televisivo condotto da Tom Hanks che, intitolato “Celebrating America”, vedrà intervenire - come già segnalato qui - Bruce Springsteen, i Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Eva Longoria e Kerry Washington. L’evento, stando a quanto riportato sul sito del comitato inaugurale, avrà inizio alle ore 8.30 pm (fuso orario Eastern Time), quando in Italia saranno le 2:30 del mattino del 21 gennaio.

Sia la cerimonia di insediamento che l’evento televisivo sono trasmessi in diretta dai maggiori network statunitensi, oltre che su diversi social media e servizi di streaming. In Italia e negli altri Paesi è possibile seguire gratuitamente l’Inauguration Day in diretta sul sito del comitato inaugurale (a questo indirizzo) e sui suoi profili Facebook e Twitter, oltre che sui canali Twitch e YouTube.

Ecco il video della diretta: