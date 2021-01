Bruce Springsteen e i Foo Fighters suoneranno durante lo speciale tv per l'insediamento di Biden

Come riportato dal New York Times, Bruce Springsteen, i Foo Fighters e John Legend sono tra gli artisti che si esibiranno durante lo speciale televisivo, intitolato “Celebrating America”, che sarà trasmesso in diretta il prossimo 20 gennaio dai maggiori network statunitensi, oltre che su diversi social media e servizi di streaming, per celebrare l'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris.

L’evento, che come annunciato nei giorni scorsi dal comitato inaugurale sarà condotto da Tom Hanks, oltre al cantautore del New Jersey - che, tra le altre cose, lo scorso novembre ha contribuito alla realizzazione di uno spot per sostenere Biden alle elezioni, prestando la voce e la sua "My Hometown"- alla band di Dave Grohl e alla voce di “All of me”, vedrà esibirsi anche altri ospiti musicali come Justin Timberlake, Jon Bon Jovi e Demi Lovato.

Stando a quanto dichiarato in un comunicato stampa ripreso dal quotidiano statunitense, il successore di Donald Trump - nonché rivale del tycoon alle elezioni presidenziali USA del 2020 - e il vice presidente eletto Harris terranno dei discorsi durante il “Celebrating America”. Il programma completo, che prevedrà anche un momento in cui saranno raccontate “storie di giovani che contribuiscono a fare la differenza nelle loro comunità” introdotte dall’attrice Eva Longoria e da Kerry Washington , non è ancora stato comunicato.

Lo speciale televisivo sarà preceduto da un concerto in streaming in programma il 18 gennaio, caratterizzato dalle performance di Carole King, Fall Out Boy, Ben Harper, Will.i.am, James Taylor e altri.

Come già annunciato, la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, in programma sempre il 20 gennaio, invece, vedrà Lady Gaga cantare l'inno nazionale americano, "The star-spangled banner”, e conterà della presenza di, tra gli altri, Jennifer Lopez.