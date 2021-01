Questa sera in diretta su Rockol un mini-concerto tributo a David Bowie. GUARDA

Si terrà questa sera in uno "storico" locale bresciano, purtroppo a porte chiuse per le solite ragioni di Covid, un breve concerto-tributo al repertorio di David Bowie del quale sarà protagonista uno degli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del David Bowie Tribute Day che oggi sta occupando ampiamente la programmazione di Rockol.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani

Il concerto di Jet Set Roger si terrà alla Latteria Molloy, sarà trasmesso dall'emittente bresciana ÈliveBresciaTv a partire dalle 23.30 e i lettori di Rockol potranno seguirlo dalla finestra sottostante.





se non comparissero le immagini, potete andare a questo indirizzo

Setlist:

1 Oh! You pretty things

2 Moonage daydream

3 Alabama song

4 Lady stardust

5 Rock’n’Roll suicide

6 Let me sleep beside you

7 Queen bitch

8 (The port of) Amsterdam