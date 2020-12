Il meglio del 2020, secondo Paolo Panzeri

La regina della cerimonia dei Grammy Awards 2020 è stata Billie Eilish. Si è imposta in cinque categorie, soprattutto nelle due che più contano: la canzone dell'anno "Bad Guy" e l'album dell'anno "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". E poco importa che queste siano registrazioni del 2019, Billie è stata grande anche nel 2020. Per dire, quest'anno, le è stato affidato il compito di interpretare – la più giovane di sempre – "No Time to Die", il tema della colonna sonora del nuovo film della saga cinematografica dedicata a James Bond in uscita nel 2021.