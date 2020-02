Sanremo 2020, vince Diodato con 'Fai rumore'

Diodato si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2020, trionfando al ballottaggio finale su Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Il voto finale è stato determinato da sala stampa, televoto e giuria demoscopica, dopo che le classifiche dei giorni scorsi avevano determinato il podio e quindi erano state azzerate. La band bergamasca si è classificata terza con "Ringo Starr", il cantautore toscano secondo con "Viceversa".

Diodato ha vinto con "Fai rumore", scritta con Edwin Roberts. È alla sua terza partecipazione al Festival e alla seconda tra i big: aveva preso parte all'edizione del 2018 con Roy Paci cantando "Adesso". Antonio Diodato, in arte solo Diodato nato nell’81 nato ad Aosta e cresciuto a Taranto, in Puglia. Nel 2013 pubblica il suo primo disco “E forse sono pazzo”. Nel 2014 si posiziona al secondo posto al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e con il brano “Babilonia” ed a ottobre dello stesso anno pubblica il suo secondo album “A ritrovar bellezza”. A gennaio del 2017 esce il suo terzo album per Carosello Records: “Cosa siamo diventati”, e appunto partecipa l'anno dopo - assieme a Roy Paci, appunto - tra i 20 big in gara al Festival di Sanremo 2018. Torna l'anno successivo - fuori gara - per esibirsi assieme a Ghemon con i Calibro 35 nella serata dei duetti. A fine 2019 pubblica "Che vita meravigliosa" - scelta da Ferzan Ozpetek per i titoli di coda del suo film "La dea fortuna" e titolo del disco che uscirà la prossima settimana e che contiene "Fai rumore", brano incluso nel suo nuovo disco dal titolo