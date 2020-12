Billie Eilish canta la natalizia ‘Silver bells’ e parla del nuovo album: video

Accompagnata al pianoforte da suo fratello Finneas, Billie Eilish ha eseguito una cover della natalizia “Silver bells” durante l’evento annuale iHeartRadio Jingle Ball che si è tenuto ieri, 10 dicembre. L’iniziativa, caratterizzata inoltre dalle performance di Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes e The Weeknd, ha visto la cantautrice californiana eseguire dal vivo anche suoi brani, come “My future” e “Therefore I am”.

A margine dell’evento, durante un’intervista, la voce di “Bad guy” ha parlato dell’ideale seguito di “When we all fall asleep, where do we go?” (leggi qui la nostra recensione) del 2019 - di cui aveva svelato recentemente qualche altro dettaglio in una puntata di “Alt Nation” su SiriusXM. Confermando che la data di uscita del suo secondo album in studio “non è così lontana”, Billie Eilish ha fatto sapere: “È sicuramente fatto al 50%, non al 60 %. Ed è così eccitante, ne sono innamorata”. La cantautrice statunitense - che il prossimo 18 dicembre compirà 19 anni - ha aggiunto: “Sono così felice e orgogliosa, riguarda tutta la vita reale, come le cose che sono successe di cui ho scritto”. Ha continuato: “Questo album è come se non fosse inventato. Riguarda qualcosa di reale che sta succedendo nella mia testa. Sono molto eccitata ed è tutto molto diverso. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti, non vedo l'ora di eseguirlo dal vivo”.

Narrando che il progetto di Billie Eilish è “collaborativo”, dietro al quale sono impegnati la voce di “Xanny” e suo fratello Finneas “al 50 e 50”, e spiegando di sentirsi “molto migliorata”, l’artista californiana ha detto: “Sento di essere migliorata molto e mi sento molto più sicura nella mia scrittura, nel canto e proprio come essere umano. Non vedo l'ora che arrivi il futuro e sono solo davvero eccitato”.