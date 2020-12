Billie Eilish canta i Beatles: ascolta la cover di ‘Something’

Ospiti del programma radiofonico “Alt Nation” di SiriusXM, Billie Eilish e suo fratello - nonché produttore e co-autore dei brani della 18enne cantautrice californiana - sono stati protagonisti di un live set durante il quale hanno presentato una cover dei Beatles e alcuni brani della voce di “Bad guy”. La giovane musicista statunitense, accompagnata da Finneas, ha proposto una propria versione piano e voce di “Something”, brano di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, originariamente incluso nel loro album “Abbey Road” del 1969.

Oltre alla cover dei Fab Four, già riletti dalla 18enne artista nel corso della cerimonia della novantaduesima edizione degli Academy Awards che ha visto la cantante rifare “Yesterday” dei Beatles, Billie Eilish ha eseguito in versione acustica anche alcune sue canzoni: “Ocean eyes” (dall’Ep “Don't smile at me” del 2016), “Everything I wanted” (dalla ristampa del suo primo album in studio “When we all fall asleep, where do we go?” del 2019) e il suo più recente singolo “Therefore I am” (qui la nostra recensione).

Dopo essere stati i protagonisti del live set della puntata di “Alt Nation” su SiriusXM di ieri sera - 3 dicembre - Billie Eilish e suo fratello hanno concesso una breve intervista ai microfoni dell’emittente radiofonica statunitense, a margine della quale la cantautrice californiana e Finneas hanno raccontato alcuni dettagli sull’ideale seguito di “When we all fall asleep, where do we go?” (leggi qui la nostra recensione). Spiegando cosa aspettarsi dal prossimo lavoro discografico della Eilish, la voce di “Xanny” ha detto: “Ogni canzone è diversa ma in qualche modo coesa, e penso che sia stato più o meno lo stesso con l'ultimo album”. Ha aggiunto: “Vogliamo davvero che un progetto sia coerente e abbia senso, ma non essere solo una ripetizione e un clone di ogni altra canzone”.

Recentemente, nel corso dell’annuale intervista “Time Capsule” dell’edizione americana di Vanity Fair, la diciottenne losangelina ha rivelato di aver pronte 16 nuove canzoni. Billie Eilish ha spiegato: “Adesso come adesso ho sedici nuove canzoni”. Ha aggiunto: “Credo davvero che io le Finneas, ormai, abbiamo preso il ritmo”.