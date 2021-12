Dopo X Factor, parla Emanuele Dabbono: "Volevano farmi fare un disco di cover, rifiutai"

Si presentò ai provini nel 2008 convinto di poter cantare le proprie canzoni, si ritrovò a cantare cover di altri. All'epoca della partecipazione alla primissima edizione di "X Factor", il cantautore genovese Emanuele Dabbono aveva 30 anni: "Avevo saputo che in palio c'era un contratto discografico importante: ci provai. Alle audizioni suonai pezzi miei. Mi risposero: 'Perché non ci fai ascoltare qualche cover?'. Imparai ad adattarmi", racconta oggi, a distanza di tredici anni.

Sostenuto da Simona Ventura (quell'anno caposquadra degli Over 25), si classificò terzo dietro agli Aram Quartet e a Giusy Ferreri (seconda classificata, ma vera rivelazione di quell'edizione, come dimostrò il clamoroso successo della sua "Non ti scordar mai di me" - anche lei gareggiava nella squadra della Ventura). In finale cantò il suo inedito "Ci troveranno qui". Rifiutò di firmare il contratto discografico con Sony: "Ne avevo diritto, in quanto finalista. Ma volevano che pubblicassi il classico disco di cover. Io, invece, volevo cantare le mie canzoni. Dissi 'no, grazie' e andai avanti come indipendente".

I dodici mesi dopo la partecipazione al programma per Dabbono furono entusiasmanti: "Prima di X Factor facevo l'educatore, lavoravo con ragazzi con storie difficili alle spalle per una cooperativa sociale: guadagnavo 800 euro al mese. Di colpo quella stessa cifra mi ritrovai a farla con una singola serata. Arrivai a suonare di fronte a 10 mila spettatori". Poi la magia svanì: "Ci fu un periodo in cui le difficoltà economiche si fecero sentire: fui costretto a vendere anche la mia chitarra".

Le cose ricominciarono a girare per il verso giusto nel 2013, quando - in seguito alla vittoria al talent per autori di canzoni, Genova X Voi - ha iniziato a collaborare con Tiziano Ferro come autore. Portano la firma di Dabbono successi incisi dal cantautore di Latina negli ultimi cinque anni come "Incanto", "Il conforto", "Lento/Veloce", "Valore assoluto" e "Buona (cattiva) sorte": "Abbiamo recentemente rinnovato il contratto, che è stato prolungato fino al 2023. Ci sono sorprese in arrivo".



