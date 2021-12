Dopo X Factor, parla Tony Maiello: "Finii a fare muffin per i bar"

Il suo giudice, Mara Maionchi, credeva così tanto in lui da metterlo sotto contratto con la sua etichetta, la Non Ho L'Età, investendo buone risorse sul suo progetto. In effetti dopo il quarto posto alla prima edizione di "X Factor", nel 2008, e la pubblicazione del singolo "Mi togli il respiro", il campano Tony Maiello nel 2010 si presentò in gara al Festival di Sanremo, tra le "Nuove proposte": vinse con la sua "Il linguaggio della resa" e pubblicò per l'etichetta fondata dalla discografica l'omonimo disco (anticipato nel 2009 dall'Ep "AmaCalma"). Poi, la crisi: "Mi bloccai, persi l'orientamento. E poi l'etichetta non aveva più risorse. Mi ritrovai all'improvviso senza discografici, senza alcun tipo di supporto", ricorda il cantautore.

Cambiò tutto, per mantenersi: "Iniziai a lavorare come broker assicurativo per medici e avvocati. E poi a fare i muffin rivendendoli ai bar, per pagarmi l'affitto a Milano". Non abbandonò completamente la musica: "Scrivevo sempre. Però mi domandavo: 'Che fine faranno questi brani?'", dice oggi. Una delle sue canzoni, "200 note", arrivò alle orecchie di Laura Pausini, che la incise nel 2015 per il suo album "Simili". Così ripartì la carriera di Tony Maiello, che negli ultimi anni ha scritto brani poi portati al successo da - tra gli altri - Marco Mengoni, Giorgia, Francesco Renga e Lorenzo Fragola, pur continuando di tanto in tanto a pubblicare singoli, da "Il mio funky" a "Da quando non ci sei tu": "Oggi ho fatto pace con il fatto di non poter mettere al cento per cento la faccia su quello che faccio. E mi va bene così. Continuo a far uscire le mie cose, ma senza grosse aspettative: i brani in cui mi riconosco di più voglio cantarli io".

Con Mara Maionchi è in buoni rapporti, dice, nonostante tutto. Oggi è lui a lavorare come discografico per altri emergenti: "Ho seguito I Desideri, duo di Marcianise l'anno scorso in corsa per un posto tra le 'Nuove proposte' di Sanremo 2021. Ho co-firmato la loro canzone, 'Lo stesso cielo'".



